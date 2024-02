Jovem de 18 anos se envolve em grave acidente na estrada do Lagoinha

ANDRADINA – Um jovem de 18 anos, identificado por G. C., de 18 anos, sofreu ferimentos pelo corpo, como escoriações e contusões, ao se envolver em grave acidente de trânsito no início da tarde deste sábado (24), no Km 4 da estrada vicinal Emitério Castilho Gimenez, entre o Lagoinha Country Clube (desativado) e o patrimônio de Paranápolis. A Polícia Militar precisõu interditar uma das pistas para o socorro da vítima, bem como o trabalho da perícia técnico/científica e depois registrou o caso no plantão policial em Andradina.

Segundo apurado pela reportagem no local do acidente, tudo aconteceu quando o jovem pilotando uma Honda Fan, na cor azul, seguia pela referida estrada vicinal, junto com um amigo em outra motocicleta. Assim que passaram a curva do clube Lagoinha, o jovem de 18 anos acelerou repentinamente a moto, ultrapassando o amigo.

Em sentido contrário vinha um aposentado dirigindo um VW Gol, na cor preta, modelo quadrado, que percebeu o rapaz na moto invadindo sua mão de direção. Segundo o motorista do gol, ele ainda jogou o veículo para o acostamento, mas não teve como evitar o acidente, acontecendo a violenta batida frontal.

O jovem na moto literalmente voou sobre o Gol e caindo no asfalto, sofrendo os ferimentos pelo corpo. Por sorte usava capacete modelo fechado.

Informações que serão investigadas pela Polícia civil é da suspeita que ele poderia estar praticando um racha com o outro amigo na outra moto, ou até empinando a mesma, não vendo o veículo que seguia em sentido contrário.

POSSÍVEL FRATURA E TRAUMATISMO CRANIANO

Quando os bombeiros socorreram a vítima, não foram constatadas fraturas aparentes, apresentando somente um corte profundo em um dos braços e escoriações generalizadas pelo corpo. Porém, quando estava pela UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi constatada uma fratura na clavícula e sinais de traumatismo craniano, porém, de natureza leve.

Por isso ele necessitou ser transferido para a Santa Casa de Araçatuba para ser submetido a uma tomografia para avaliação da extensão desse trauma para não haver sequelas futuras. Não foi possível localizar um parente dele para coletar maiores informações.