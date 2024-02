Acidente na Integração mata dois lavradores da fazenda Primavera

ANDRADINA – Um acidente ocorrido próximo das 22h de domingo (25), no Km 180 da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, bem no trevo do posto Sertanejo (antigo Primavera), acabou tirando a vida dos lavradores João Batista da Silva, 60, o “Barraca”, e José Florêncio dos Santos, o “Zé Florêncio”, de 76 anos e moradores na fazenda Primavera. A Polícia Rodoviária, homens do DER – Departamento de Estradas e Rodagens, além da Polícia Civil, estiveram pelo local para os trabalhos de praxe. A pista no local não precisou ser interditada.

O acidente aconteceu quando a dupla estava a bordo do VW Fox, na cor prata, seguindo por uma estrada de terra secundária e estavam retornando para casa, quando João Batista, que dirigia o veículo, atravessou repentinamente a pista da Integração onde há o trevo de acesso ao posto de gasolina, sendo violentamente acertados por uma carreta caçamba bi-trem, na cor vermelha, da cidade de Assis/SP.

O motorista da carreta, que estava vazia e tinha como destino a cidade de Três Lagoas/MS, informou que “seguia normalmente e ao chegar no trevo do posto de gasolina, só percebeu o Fox entrando na sua frente. Mesmo freando forte e desviando para o lado contrário, ele disse que foi impossível evitar o acidente”.

Com o violento choque, a carreta arrastou o Fox por aproximadamente 20 metros, atravessando o lado contrário da pista e jogando o automóvel sobre a grama do canteiro do trevo do posto de gasolina. Vários motoristas que pernoitavam pelo local foram ajudar, mas não havia muito mais o que fazer.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, necessitando de equipamentos especiais para cortar as duas portas do lado esquerdo para o desencarceramento do motorista e do passageiro, removendo-os para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, onde o motorista já chegou morto. Foram feitas tentativas de ressuscitação do passageiro, mas ele também acabou não resistindo e entrando em óbito.

O VW Fox ficou completamente destruído, enquanto que a carreta teve parte do parachoque dianteiro, lado esquerdo, quebrado. O trecho no local não precisou ser interditado.

O caso foi registrado no plantão policial depois do trabalho da perícia técnico/científica, bem como o delegado de plantão esteve pelo local do acidente.