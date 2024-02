Educação instala parquinhos infantis em CEIs

ANDRADINA – A Secretaria de Educação implantou mais dois parquinhos infantis coloridos em centros de educação infantil da rede municipal de ensino. Desta vez as instalações aconteceram na Cei “Amália Tencarte” (Vila Botega) e na escola da Fazenda Primavera. Com esses, já são 6 parquinhos instalados nas escolas de educação infantil.



“Existe um planejamento de colocar parquinhos em todos os locais de de educação infantil no município”, disse o subsecretário de Educação Kleberson Santos.



A estrutura dos parques é metálica (em alumínio) e os brinquedos têm revestimento em plástico rotomoldado, o que garante segurança na utilização.



Segundo a secretária municipal de Educação, Estela Goda os parquinhos propiciam aos alunos momentos de interação que ajudam a desenvolver a coordenação motora fina e global, além de proporcionar várias vivências lúdicas. Isso sem falar na alegria que as brincadeiras proporcionam às crianças, a interação com os outros alunos e a descontração fora da sala de aula, tudo isso é benéfico e importante para o seu desenvolvimento.

Secom/Prefeitura