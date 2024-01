Homem perde parte da perna em acidente entre duas motocicletas

ANDRADINA – L. C. S., de 53 anos, perdeu parte da perna direita ao se envolver em gravíssimo acidente de trânsito entre duas motocicletas na noite da última segunda-feira, dia 15, no cruzamento das ruas Benjamin Constant com Paraná, bairro Vila Rica. Socorrido inicialmente pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, devido a gravidade do ferimento, foi transferido para a Santa Casa onde os médicos decidiram pela amputação de parte do membro, até a altura da canela. Ele permanece internado.

O acidente aconteceu às 23h, quando o professor W. N. C. F., de 30 anos, saiu de uma residência localizada a 100 metros dali, onde conversava com um casal amigo e seguia pela rua Paraná, sentido à Vila Mineira com a moto Honda Hornet 600cc, na cor preta, quando, ao chegar no cruzamento com a rua Paraná, foi acertado pela Honda Biz, na cor cinza, pilotada pela vítima, que não respeitou a sinalização de trânsito quando seguia pela Benjamin Constant, sentido da Vila Mineira para o centro.

Com o choque, os dois homens caíram no asfalto, tendo o professor sofrido escoriações e contusões considerados de natureza leve. Já o homem de 53 anos bateu a canela violentamente contra o slider lateral esquerdo da Hornet, sofrendo esmagamento por completo da tíbia da perna direita, além de um corte profundo no couro cabeludo e outro na face, os dois também do lado direito. Suspeita-se que o capacete tenha saído da cabeça na hora do impacto entre as duas motos.

As duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, tendo o professor sido medicado e posteriormente liberado. Já o homem de 53 anos necessitou de encaminhamento para a Santa Casa, onde teve parte da perna direita amputada (altura da canela) e permaneceu internado na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo, onde se recupera gradativamente.

A Polícia Militar registrou a ocorrência no plantão policial depois do trabalho da perícia técnico/científica. A Hornet sofreu pequenas avarias, além de entortamento do Slider do lado esquerdo. Já a Biz teve quebrado parte da carenagem e painel. Parentes das duas vítimas ficaram responsáveis pelos veículos.

O professor autorizou ser submetido ao teste do etilômetro, tendo resultado zero para consumo de bebida alcoólica. Já não foi possível fazer o mesmo teste no homem de 53 anos porque ele precisou ser internado e operado às pressas.

SLIDER

O slider, ou “deslizador” é uma peçam ou um acessório que serve, como o nome sugere, para proteger a moto caso haja um acidente em que a moto deslize lateralmente, assim o desgaste ou dano vai se concentrar nessa peça evitando que o primeiro e principal ponto de contato com o chão seja a moto e sua carenagem.