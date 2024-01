Procissão, missa e quermesse marcam o dia de São Sebastião

ANDRADINA – Uma procissão, seguida de missa e quermesse, com início às 17h de sábado, dia 20 de janeiro, marcou o ápice das comemorações em homenagem a São Sebastião, padroeiro de Andradina e de muitas outras cidades pelo Brasil. Outras manifestações religiosas já haviam acontecido ao longo da semana, como os Tríduos e missas celebradas pelos padres do município. A presença do público também foi além das perspectivas.

Os pontos altos das comemorações tiveram seu ápice no domingo, 20, quando centenas de fiéis, começaram a se aglomeraram a partir das 16h na praça Eduardo Ramalho (Praça do JBC) e, pontualmente às 17h, teve início a procissão de São Sebastião, com cada comunidade católica de Andradina carregando seu santo representante e o andor principal com São Sebastião e logo atrás o de Nossa Senhora das Graças.

Da ‘praça do JBC’, o préstito religioso, liderado pelo Padre Sebastião Gonçalves, percorreu a Av. Guanabara, adentrou a rua Santa Terezinha, depois pegou a rua José Augusto de Carvalho e por último, percorreu alguns metros da rua Bandeirantes, se concentrando no salão Monsenhor Victor Assuiti, que se tornou pequeno para o grande número de fiéis presentes, mas todos foram acomodados na medida do possível.

A missa seguiu seu rito normalmente, com suas celebrações e orações a todos os povos, fiéis pediram proteção ao santo homenageado naquele dia e logo após o término da missa teve início a tradicional quermesse. Por sorte a chuva não atrapalhou a presença do público, como havia acontecido na sexta-feira (19). Mesmo assim o padre Sebastião fez questão de frisar que a chuva é uma benção de Deus e sempre será bem vinda em qualquer época do ano.

TEMPLO MAIOR FECHADO

O salão nobre da matriz São Sebastião, onde normalmente são celebradas as missas, está fechado temporariamente depois de sofrer ação de vândalos, que barbarizaram a sacristia em busca de dinheiro, além de outras repartições daquele templo religioso. Muitas imagens, quadros e porcelanas foram quebradas na ação. Até hoje, ainda não se esclareceu essa tentativa de furto.