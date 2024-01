Polícia Militar prende jovem no Castanheira por posse ilegal de arma

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite da última quinta-feira, dia 11, o servente J. O. S., de 21 anos, residente no Loteamento Quinta dos Castanheiras, acusado de posse ilegal de arma, ao flagra-lo com um revólver calibre .32 em sua casa. Encaminhado ao plantão policial, foi arbitrada fiança de R$ 1.412,00, que ele não pagou, ficando preso, à disposição da justiça, aguardando audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu quando uma equipe de Força Tática de Andradina, em patrulhamento pelo bairro Quinta dos Castanheiras, recebeu denúncia de uso de drogas em uma residência daquele loteamento, o maior núcleo habitacional do município do município.

Ao chegarem ao local, os policiais militares observaram o servente saindo da residência e tentou retornar ao notar a aproximação da equipe militar, sendo abordado.

Durante vistoria no imóvel, localizaram um revólver calibre .32, sem marca aparente, desmuniciado, que o abordado, 20 anos, servente, assumiu ser de sua propriedade e era usado para sua defesa pessoal.

Indivíduo conduzido ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por Posse Ilegal de Arma.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Em audiência de custódia realizada na sexta-feira, dia 12, a Justiça concedeu a ele o benefício de responder ao processo em liberdade. O rapaz é oriundo da Bahia e está a trabalho em uma indústria frigorífica local.