Após matar mulher a facadas, homem é preso em flagrante estuprando jovem de 22 anos

ILHA SOLTEIRA – O principal suspeito de matar a facadas, Lucimara Ribeiro da Cruz, de 46 anos, na porta da Delegacia de Polícia de Ilha Solteira (SP), Fernando Marcelino, o Fernando “Dagata”, de 52 anos, vivendo em situação de rua, foi preso logo em seguida e em flagrante estuprando uma jovem de 22 anos. Encaminhado à Delegacia de Polícia do Município, foi indiciado e recolhido à cadeia de Penápolis, à disposição da Justiça.

Segundo boletim de ocorrência, o crime de homicídio aconteceu por volta das 6h10 de terça-feira (16), depois do autor discutir com a mulher, também em situação de rua, porque ela estaria tendo um relacionamento com outro homem morador de rua também.

De acordo com o delegado Miguel Gomes da Rocha Neto, após esfaquear uma mulher na porta da delegacia, o suspeito fugiu sentido Feira Norte.

Com base nas características do suspeito relatadas por testemunhas, as Polícias Civil e Militar, com apoio da Guarda Municipal, saíram na tentativa de localizá-lo.

O delegado informou ainda que começaram as buscas nas imediações do prédio abandonado da Atisa/Casa Pai, bastante utilizado por pessoas em situação de rua e usuários de drogas.

Policiais militares avistaram uma mancha de sangue do lado de fora do prédio e entraram no local para averiguar. O autor, que é morador de Ilha Solteira, foi surpreendido ainda com a vítima de estupro.,

A mulher de 46 anos foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Ilha Solteira (SP) para atendimento médico, porém, não resistiu aos ferimentos indo à óbito. Já a vítima de estupro foi encaminhada ao hospital para ser medicada e receber coquetel de remédios.

Ele ainda teria ferido com faca um outro homem, também em situação de rua. Ele teve um ferimento leve no pescoço e também já prestou depoimento. (com informações do Ilha News)