Começou o 8º Campeonato de Futebol Mini Campo de Murutinga do Sul

MURUTINGA DO SUL – Com a presença do prefeito Cristiano Eleutério, que inclusive deu o pontapé inicial da competição, começou na noite de terça-feira (16), no mini campo anexo ao estádio municipal, o 8º Campeonato de Futebol Mini Campo de Murutinga do Sul, que este ano presta homenagem ao servidor público José Adnilson de Souza, o “Zezinho”, um dos maiores pontas esquerdas que o município já teve.

As duas equipes que deram início ao campeonato, Juventude (Guaraçaí), atual campeão da competição e da Chácara Campestre, junto com prefeito Cristiano, vereadores, homenageado e organizadores, se perfilaram para execução de parte do Hino Nacional, tendo o prefeito e Zezinho se pronunciado e posteriormente dado o ponta pé inicial da partida.

Um total de 10 equipes, divididas em duas chaves, participam do 8º Campeonato de Futebol Mini Campo de Murutinga do Sul,

Chave A: Juventude F. C., Point Beer/Frutallys, Shaktar Donetsk, Chácara Campestre e Inter Muru.

Chave B: E. C. 2ª Aliança, Banheiristas, Village/Destak, Bek F. C. e Irreal Madrid.

TERÇA-FEIRA, 16

Na partida inaugural da competição o atual campeão, o Juventude (Guaraçaí), não tomou conhecimento da Chácara Campestre e goleou por 5 a 1, mostrando que vem forte de novo esse ano para, mais uma vez, conquistar o título máximo da competição.

No segundo jogo da noite festiva, uma partida já mais disputada, tendo o Bek F. C. vencido por 3 a 2 os meninos do Banheiristas

QUARTA-FEIRA, 17

19h45 – Irreal Madri X E. C. 2ª Aliança

21h – Shaktar Donetsk X Point Bear/Frutallys

As próximas rodadas só voltam a acontecer a partir do dia 23/01

O campeonato é organizado por Edilson Rodrigues, com sua equipe de trabalho formada por Rafael (Pereira Barreto), Natalia Gonçalves, Vinicius Rodrigues, Leandro domingos, Gerson Giglioli, Celso Campos, Juraci Barbosa, Kuduga e Leonardo Henrique.