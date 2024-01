União São João conquista importante vitória por 4 a 2 frente ao Unidos Somos Um

ANDRADINA – Em sua primeira participação no Futsal de Férias de Andradina, o time do União São João conquistou importante vitória por 4 a 2 frente ao Unidos Somos Um, em partida realizada na noite de segunda-feira (15), no Ginásio Dr., Curiango, recuperando-se duas derrotas anteriores. A vitória da novo ânimo aos jogadores e sua comissão técnica.

O União São João entrou em quadra bastante focado, fazendo boas jogadas desde o princípio, mostrando que só a vitória interessava e foi através desse foco que se conseguiu com construir a merecida e necessária vitória para pretensões futuras da equipe.

Quando o placar já estava no elástico 4 a 0, o time deu uma descuidada e isso fez com que o time do Unidos somos Um marcasse duas vezes, até tentando se animar, mas não havia mais tempo para nada e os árbitros Vitório Pipino e Ademir Maia, o ‘Miau” deram por encerrada a partida.

PRÓXIMA RODADA

Na noite desta terça-feira (16), acontecem mais 3 jogos a partir das 19h15, também no ginásio Dr. Curiango, conforme segue:

19h15 – Boca Junior x Shaktar Donetsk

20h15 – Hermanos x Porto

21h15 – Juventude x Santo Antônio

