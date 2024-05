Andradina estreia com vitória no 11º Campeonato de Basquetebol do Interior

A equipe de Basquete Masculina de Andradina, estreia na 11ª Edição da CBI com vitória sobre a equipe de Ouro Verde, a partida foi disputada no último sábado (27).

ANDRADINA – A equipe andradinense começou com ações equilibradas oferecendo alguns espaços na defesa e no ataque demorando um pouco para conseguir referência do adversário, mas, mesmo assim a equipe da casa se aproveitou do mando em casa e fecho a primeira parcial e 10 x 09.

No segundo quarto a equipe andradinense mudou a forma de jogar e defender minando o ataque adversário com uma marcação acirrada e um melhor aproveitamento do ataque, conseguindo abrir uma frente se manter à frente e levar para o intervalo uma frente de dez pontos.

Na volta do intervalo a equipe andradinense continuou com a marcação mais alta conseguindo manter a diferença durante o quarto, no último quarto como no terceiro a equipe andradinense manteve o controle do jogo e fechou a partida em Ouro Verde 28 x 42 Andradina.

A equipe andradinense está em um forte ciclo de renovação, e que as ideias do técnico como a forma de jogar demoram um pouco a ser totalmente assimiladas pelos novos integrantes da equipe.

“A equipe se portou maravilhosamente executando tudo que foi proposto durante a partida e o que havia sido treinado nas semanas que antecederam a estreia, os resultados são mérito dos atletas que compram a ideia e a maneira de jogar sendo uma consequência natural de um trabalho tendo consequentemente um crescimento do aproveitamento da equipe como um todo”, comentou o técnico Ângelo.

A equipe agradece aos familiares pelo apoio, ao Governo de Andradina através do prefeito Mario Celso Lopes, ao Secretário de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, Rogerio Cazanato , ao Professor Jonilcio Avelino Silva (Professor Careca), ao subsecretario Fabricio Domingos, e Larissa Áltran pela dedicação e atenção pela equipe de basquetebol.