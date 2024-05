Natação Andradinense conquista 84 medalhas em Votuporanga

VOTUPORANGA – A natação andradinense da parceria ATC/Governo de Andradina continua firme no calendário oficial de competições desse ano . Participaram no último sábado, dia 27, do Torneio Regional da Federação Aquática Paulista (FAP) em Votuporanga. O evento reuniu cerca de 240 atletas das categorias Pré-Mirim a sênior, 07 anos acima, das seguintes cidades: Catanduva, Votuporanga , Rio Preto, Presidente Prudente, Araçatuba e Andradina.

A equipe andradinense, sob o comando técnico dos professores Careca e Viury, participaram com 36 atletas e conquistaram 84 medalhas, sendo 40 ouro, 27 prata e 17 bronze. Além de 22 classificações no ranking brasileiro por categoria. Segundo os professores, os atletas estão na 17ª semana de treinos com vista aos estaduais e brasileiros de inverno nos meses de junho e julho, e a preparação continua intensa. Esses resultados mostram que estão no caminho certo.

Todos estão de parabéns pelo resultado apresentado. Mas dez atletas se destacaram pelo número de medalhas de ouro conquistadas e as classificações no ranking brasileiro: Larissa Amaral Dario, 08 anos, duas medalhas de ouro nas duas provas que participou e duas classificações no ranking (50 livre e 50 peito); Filippa Feifareck Bertoleti,10 anos, três medalhas de ouro e uma de bronze e duas classificações no ranking (50 e 100 costas), Kimberly Laura Silva Peres, 10 anos, três medalhas ouro e uma de prata e uma classificação no ranking (50 peito ); Letícia Amaral Dario, 11 anos, três medalhas de ouro; Maria Eduarda Rudalov Oliveira, 14 anos, 03 medalhas de ouro e uma prata; Ana Beatriz de Paula Rosa, 16 anos, 04 medalhas de ouro e uma prata e três classificações no ranking (400 e 200 medley, e 1500 livre); Samuel Hiroaki Barbosa de Souza Kuriyama, 10 anos, duas medalhas de ouro nas duas provas que participou; Rogério Ryu Stalberg Shirai, 12 anos, 03 medalhas de ouro e uma prata e quatro classificações no ranking (100 , 200 e 800 livre e 100 costas ); Davi Kenzo Dias da Silva, 14 anos, 05 medalhas de ouro e quatro classificações no ranking (400, 800 e 1.500 livre e 400 medley); Pietro Henrique P. D. Menezes, 15 anos, 03 medalhas de ouro e uma de prata.

Merecem destaques também pela classificação no ranking brasileiro: Valentina de Paula Rosa (50 borboleta) , Letícia Pahins Zompero (100 peito), Rafael Rufino dos Santos (50 peito).

Agradecimentos ao Governo de Andradina pelo transporte da delegação, ao ATC e Associação dos Pais e Amigos da Natação.