Governo de Andradina realiza posse dos novos conselheiros tutelares de Andradina

Foram eleitos no dia 01/10/2023, quando foram escolhidos os Conselheiros Titulares e Suplentes, através de voto direto e secreto nas urnas eletrônicas.



O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, previstos na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.



Participaram do ato de posse o vice-prefeito em exercício, Paulo Assis; a Secretária de Assistência Social, Silvana Silva; a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Andradina – CONCRIAN, Camila Silvano.



A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Camila Silvano reforçou o empenho e dedicação dos conselheiros em ações, sempre com responsabilidade e compromisso no acesso aos direitos das crianças e adolescentes.



A Secretária Silvana Silva, lembrou que o poder executivo na gestão do Prefeito Mário Celso Lopes, foi elaborado um novo projeto de lei, aprovado pela Câmara de Vereadores, que trouxeram muitos benefícios para os novos conselheiros, inclusive garantindo uma remuneração e os direitos trabalhistas, por fim, parabenizou aos novos conselheiros.



Representando o Prefeito Municipal, que estava nesta data em uma reunião na cidade de São Paulo, o Vice-Prefeito Paulo Assis, destacou que o Conselho Tutelar é uma instituição importante para o zelo, proteção e cuidado com a vida das crianças e adolescentes. Em seguida, passou a leitura do Decreto Municipal, dando posse aos conselheiros tutelares.



A Secretária Silvana Silva, ainda informou que os novos conselheiros participaram nos dias 08 e 09 de janeiro de 2024 de uma capacitação com a Profª Drª Fabiana Moraes, visando o aprimoramento dos direitos das crianças e adolescentes.



Tomaram posse os seguintes conselheiros:



I – Conselheiros Titulares: