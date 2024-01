ATC Suco Life goleia por 6 a 0 o Manchester Sítio pelo Futsal de Férias 2024

ANDRADINA – Mostrando que a derrota na abertura do Futsal de férias 2024 foi um percalço do caminho, a equipe do ATC Suco Life já colocou tudo nos trilhos certos e goleou por 6 a 0 o Manchester Sítio em partida realizada na noite de segunda-feira (15), no ginásio “Dr. Curiango”, para alivio de sua torcida, treinador e comissão técnica. A partir de agora é focar na competição e conquistar os espaços partida à partida.

Como era de se esperar, a equipe começou o jogo super concentrada e focado n aquilo que mais interessava, a vitória e ela foi conquistada gradativamente, com um placar folgado já no primeiro tempo com a vantagem de 4 a 0.

Na segunda etapa o treinador promoveu uma rodagem bem grande de seus jogadores, devido a falta de resistência de seu adversário. O elétrico Drick foi o cara do jogo, marcando dois gols e dando ritmo ao time. Quem entrou também quis mostrar seu melhor futebol demonstrando que estará pronto quando o treinador precisar. Foi uma vitória tranquila como já era esperado.

PRÓXIMA RODADA

Na noite desta terça-feira (16), acontecem mais 3 jogos a partir das 19h15, também no ginásio Dr. Curiango, conforme segue:

19h15 – Boca Junior x Shaktar Donetsk

20h15 – Hermanos x Porto

21h15 – Juventude x Santo Antônio