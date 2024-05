Seis itens compõem a pauta da 14ª Sessão Ordinária

ANDRADINA – A Câmara de Andradina realiza a 14ª Sessão Ordinária nesta segunda-feira (6). Os trabalhos serão presididos pelo vereador Lucas Furlan Lopes (PSDB). A pauta é composta por um projeto de lei e cinco requerimentos aparteados.

O projeto que vai ser analisado foi apresentado pelo vereador Luzimar Rodrigues da Silva (PSB) que dispõe sobre a criação do Programa de Apoio Psicológico aos Profissionais da Educação no município.

O vereador Rodarte dos Anjos (Rede) assina dois requerimentos. Ele solicita informações do Poder Executivo sobre a destinação da área das margens do Rio Tietê, onde seria instalado o “Balneário Municipal” e, ainda, informações se há estudo e planejamento para melhorias na praça de esporte no Jardim das Águas.

O vereador Hugo Zamboni (MDB) assina requerimento pedindo informações sobre quais medidas a Prefeitura ven tomando para reduzir o período de espera no atendimento médico junto a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) que há anos possui um fluxo intenso todas as segundas-feiras.

Também está na pauta um requerimento apresentado pelo presidente Lucas Lopes em que ele solicita a verificação do estudo de viabilidade de montagem de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) neonatal na Santa Casa de Andradina.

Será analisado e votado, ainda, por parte da vereadora Eloá Pessoa (PL), o levantamento de informações com relação à existência de estudos e planejamento que busquem a melhoria no sistema de escoamento da água que acumula nas proximidades das ruas Alagoas e Rua São Francisco, onde foram abertas as passagens sobre a linha férrea.

A população pode assistir à sessão diretamente no plenário da Câmara ou no canal oficial do legislativo andradinense no Youtube.