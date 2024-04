Cecam goleia AABB pela Copa Máster do Guaporé, categoria 50 anos

ANDRADINA – O time do CECAM – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani deu importante passo rumo à classificação da Copa de Futebol Máster, categoria 50 anos, promovida pelo Nosso clube Guaporé, ao golear por 5 gols a 0, o time da AABB, de Três Lagoas/MS, em partida realizada na noite de sábado (20). De quebra ainda conseguiu elevar o saldo de gols marcados, aliado a duas vitórias, dos três compromissos já realizados até aqui pela competição.

As duas equipes estavam com elenco bastante reduzido, por isso já se sabia que o preparo físico iria prevalecer e o Cecam soube trabalhar esse fator, tocando muito a bola no primeiro tempo e abrindo o placar em uma bola trabalhada. Isso deu tranquilidade à equipe para continuar com sua estratégia de toque de bola e com intenção de cansar o adversário.

E o resultado disso veio no segundo tempo, já que o time treslagoense tinha apenas um atleta na reserva, cansando todos por igual. O saldo de cinco gols a seu favor foi a soma daquilo pensado tudo antes do jogo e da necessidade de conquistar mais uma vitória na competição: agora são duas e seis pontos de saldo, com uma derrota surpreendente na estreia, justamente para o clube promotor do evento esportivo.

Marcaram para o Cecam os jogadores Ricardinho, Tu, Barriga, Índio e Tuffy.

GUAPORÉ 2 X 1 CHÁCARA RECANTO

O Guaporé também conquistou importante vitória por 2 a 1 frente ao time da Chácara Renato, da cidade de Mirandópolis, chegando também aos 6 pontos, tornando-se a grata surpresa da competição até aqui.

PEBEC 2 X 2 SANTO ANTÔNIO

O Pebec (Pereira Barreto E. C.), até que tentou bastante a vitória no tempo normal da partida frente ao Santo Antônio, mas o goleiro da equipe andradinense, Adriel, estava iluminado, fazendo cinco importantes defesas no decorrer do jogo, contribuindo que a mesma terminasse empatada e ainda defendeu duas penalidades na disputa do ponto extra, tendo o Santo Antônio conquistado 2 pontos, que o ajudaram a sobreviver no campeonato. Pebec está bem melhor de situação e chegou aos 10 pontos.

ATC 4 X 0 OT MAIS TINTAS

O time do ATC conseguiu fazer um bom jogo frente ao OT Mais Tintas, de Três Lagoas/MS, bastante desfalcado e também sofrendo com o cansaço no segundo tempo, tanto é que o primeiro terminou 2 a 0 e no segundo foram marcados mais dois gols, ou seja: 2 vira, 4 acaba. O ATC também é outra equipe garantida na próxima fase.

PRÓXIMA RODADA

Na rodada de sexta-feira (26), o Nosso Clube Guaporé, organizador do torneio, surpreendeu o favoritismo do Pebec – Pereira Barreto E. C., e estava aplicando uma goleada por 4 a 1 no primeiro tempo, porém, na segunda etapa, o relaxamento natural por um placar elástico e o cansaço quase complicam para o lado do Guaporé.

O Pebec conseguiu chegar ao empate em 4 gols e levou a disputa pelo ponto extra para as cobranças de penalidades, tendo o goleiro “Rafão”, do Guaporé, brilhado mais uma vez e defendido duas, das três cobranças. Ele também foi fundamental para garantir a igualdade no tempo normal com grandes defesas, principalmente no primeiro tempo.

AABB AUSENTE

No outro jogo que seria realizado na sexta-feira, a AABB de Três Lagoas não compareceu para enfrentar o time do ATC, perdendo por WO. É preciso ver agora se a organização do campeonato vai aplicar algum tipo de sanção, ou até nem convidar a equipe para os próximos evento esportivos que o clube Guaporé promover. A equipe não somou nenhum ponto durante a Copa Master 50 anos.

ATC e Guaporé aguardam os vencedores da rodada deste sábado.

JOGOS DE SÁBADO

Para este sábado, 27, a partir das 17h15, a organização do evento programou mais duas partidas que decidem as outras duas equipes semifinalistas da competição.

17h15 – Santo Antônio X Chácara Recanto

18h30 – Cecam X OT Mais Tintas