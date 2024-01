Juventude goleia por 10 a 3 o Inter e cabia goleada maior

ANDRADINA – O Juventude (não confundir com Juventude Express), aproveitou a fragilidade do adversário e aplicou a segunda maior goleada até aqui do Futsal de Férias 2024, ao derrotar por 10 a 3 o Inter F.C. A goleada só não foi maior porque o time demorou pelo menos metade do primeiro tempo para encaixar seu jogo. A “meninada” que compõe o elenco do Juventude fez a festa no 1º jogo da noite de ontem (09), no ginásio Dr. Curiango.

O jogo até que começou truncado, tendo a Inter conseguido conter o avanço dos jogadores do Juventude, porém, era questão de tempo e de preparo para que os gols começassem a sair e a goleada tivesse início. Segundo os dirigentes do Inter, pelo menos 4 jogadores não conseguiram comparecer no compromisso da noite de terça-feira (09).

No segundo tempo a coisa foi pior ainda, já que os jogadores do Inter se cansaram e o técnico do Juventude começou a colocar uns meninos que mal completaram 18 anos e com o fôlego a mil por hora. O resultado não podia ser outro e a goleada foi construída com merecimento, mostrando que a equipe também se credencia para avançar às próximas fases.

PRÓXIMA RODADA

A Secretaria Municipal de Esportes programou para a noite desta quarta-feira (10), a partir das 19h15, mais três partidas válidas pelo Futsal de Férias 2024, no ginásio Dr. Curiango. Aliás, que calor insuportável está dentro do ginásio.

Confira quais são os jogos:

19h15 – Pumas Porto X A. E. Piloto

20h15 – Taurus X Manchester Sítio

21h15 – Borussia X Estoril