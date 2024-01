Santo Antônio aplica a maior goleada até aqui no Futsal de Férias: 11 a 1 no Imperial

ANDRADINA – O time do Santo Antônio já começou o Futsal de Férias 2024 dizendo a que veio, ao aplicar uma sonora goleada de 11 a 1 na frágil equipe Imperial, em partida disputada na noite de terça-feira (09), no ginásio Curiango, para delírio de sua fanática torcida, e seus patrocinadores. Com esse grande feito, já é outra equipe credenciada à avançar para a próxima fase da competição.

Desde o apito inicial, o Santo Antônio empregou um grande toque de bola, obrigando o adversário a correr atrás o tempo todo. O gol foi questão de tempo e possibilitou que o adversário abrisse espaços e a partir daí foi um massacre só de jogadas plásticas e agradável aos olhos de quem foi ao local para assistir.

PRÓXIMA RODADA

A Secretaria Municipal de Esportes programou para a noite desta quarta-feira (10), a partir das 19h15, mais três partidas válidas pelo Futsal de Férias 2024, no ginásio Dr. Curiango. Aliás, que calor insuportável está dentro do ginásio.

Confira quais são os jogos:

19h15 – Pumas Porto X A. E. Piloto

20h15 – Taurus X Manchester Sítio

21h15 – Borussia X Estoril

MIL NOTICIAS