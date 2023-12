Homem em saidinha confessa à polícia que matou cozinheira em hotel de Campinas

Ele assassinou a namorada há 5 anos, também no Natal

O homem investigado pela morte da cozinheira Renata da Silva Teles em um quarto de hotel entre sábado (23) e domingo (24), em Campinas (SP), confessou o crime nesta quarta-feira (27). Ele estava de saidinha de natal e foi ouvido pela polícia quando se apresentou de volta ao presídio.

O criminoso foi identificado como Leandro Lustoza dos Santos, de 43 anos. Segundo o delegado Sérgio Toma, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DDHP) da Deic de Campinas, ele foi indiciado por homicídio e, por isso, vai regredir do regime semiaberto para o fechado.

Leandro cumpria pena em regime semiaberto por conta de uma condenação a 12 anos de prisão pela morte da companheira dele em 2018, que foi assassinada também no Natal. Ele estava de saidinha quando cometeu o segundo crime, diz a polícia.

‘Não se lembra’

Toma explicou que o indiciado confessou que matou a vítima, porém disse à polícia não se lembra como ocorreu alegando o uso de álcool. Ele afirmou aos investigadores que conheceu a vítima em um bar, no sábado (23), e desde então os dois estavam bebendo.

Segundo o delegado, o indiciamento foi por homicídio e não feminicídio porque, até o momento, não há indicativo de que Leandro matou Renata por motivo dela ser mulher, requisito necessário para configurar a qualificadora do feminicídio.

Reincidência

O indiciado havia deixado a cadeia durante a saidinha de Natal. O suspeito entrou como acompanhante de Renata no hotel na tarde de sábado (23) e, durante a madrugada de domingo (24), deixou o estabelecimento dizendo que iria comprar fralda.

O corpo de Renata foi encontrado no dia seguinte, depois que os funcionários entraram no quarto porque ela não respondia aos chamados e a diária havia encerrado. Leia mais abaixo.

Crime de 2018

A mulher morta em 2018 chamava-se Mara Helena dos Reis e, na época, tinha 51 anos. O crime ocorreu em Ribeirão Pires (SP) no dia 24 de dezembro, mas o homem só se entregou na manhã de 26 de dezembro, em Juquitiba.

Segundo a Polícia Civil, ele admitiu, ao se entregar, que havia matado a mulher com uma faca de cozinha após ter usado drogas. Os golpes foram desferidos durante uma discussão por “motivo fútil”, informava o boletim de ocorrência da época.

Ele teve a prisão preventiva decretada e, em 2021, foi condenado pelo Tribunal do Júri. Em agosto de 2023, teve o pedido de progressão para o regime semiaberto aceito pela Justiça porque apresentou bom comportamento no presídio em que cumpria a pena.

Morte de cozinheira em Campinas

A mulher de 43 anos foi encontrada morta dentro de um quarto de hotel em Campinas (SP), na tarde de segunda-feira (25), feriado de Natal, era cozinheira. A perícia indicou sinais de asfixia com um travesseiro.

O corpo de Renata da Silva Teles foi localizado por funcionários do estabelecimento, que fica na Rua Bernardino de Campos, no Centro.

Segundo o relato da Guarda Municipal, os funcionários afirmaram que a hóspede deveria ter saído do quarto após o fim da diária, mas não procurou a recepção. Eles tentaram contato na porta do quarto, mas a mulher não respondeu.

Quando os funcionários entraram, encontraram a vítima deitada na cama já sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, Renata da Silva Teles se hospedou no hotel na tarde de domingo (24) acompanhada de um homem. Na madrugada de segunda, ele deixou o local dizendo que iria comprar fraldas e retornaria em seguida. No entanto, o rapaz não voltou.

A Guarda Municipal também localizou uma garrafa de vodka, latas de cerveja e energético, além de uma fronha. O celular da vítima, com o qual ela fez o pagamento da diária, foi levado do quarto.

Quem era a vítima?

A cozinheira nasceu no Rio de Janeiro e morava em Campinas. Renata começou a cozinhar por influência das tias e avós. Antes de se dedicar 100% à gastronomia, trabalhou em escritório e, durante a pandemia, fez um curso online de panificação.

O caso foi registrado como homicídio no 1º Distrito Policial da metrópole. A Polícia Civil vai investigar o que aconteceu. O principal suspeito do crime é um homem que se hospedou com ela e saiu no meio da madrugada.

Renata participou, em 2021, do concurso de gastronomia da EPTV, afiliada da TV Globo, “Tá Combinado”. Na ocasião, ela chegou à semifinal.

À época da participação na competição, ela trabalhava preparando refeições para serem servidas em escolas públicas.