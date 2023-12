Cão farejador da Polícia Militar encontra mais de 600 porções de cocaína no Jardim Paraíso

Foram apreendidas 678 porções de cocaína (785 gramas) e 246 porções de maconha (815 gramas)

ARARAQUARA – Durante patrulhamento por um condomínio no Jardim Paraíso em Araraquara na quarta-feira (27), o BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) encontrou com a ajuda de cães farejadores porções de drogas embaladas para venda.

Foram apreendidas 678 porções de cocaína (785 gramas) e 246 porções de maconha (815 gramas).

Em uma operação de repressão ao tráfico de drogas, os policiais faziam uma varredura com o auxílio de um cão farejador quando localizaram em meio a vegetação da área comum entre os blocos, embaixo do tronco de uma árvore caída, um saco plástico na cor preta com os entorpecentes. Os responsáveis pela droga não foram identificados.

Os entorpecentes foram apreendidos e o caso foi apresentado no Plantão Policial de Araraquara.

Fonte: atanews;com.br