Dois moradores de Castilho detidos por apropriação indébita e receptação

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na manhã do último dia 20, dois homens acusados de apropriação indébita e receptação, respectivamente, depois que o primeiro se apropriou de um automóvel de seu patrão e havia entregue ao segundo. Diante dos fatos, os dois foram conduzidos ao plantão policial de Andradina, sendo indiciados, tendo o primeiro solto para responder ao processo em liberdade e o segundo, preso por receptação e recolhido, à disposição da Justiça. O veículo foi devolvido ao proprietário.

A detenção da dupla aconteceu quando policiais militares, em policiamento na modalidade Atividade Delegada por Castilho, tomaram conhecimento de ocorrência de Apropriação Indébita de veículo, em que um funcionário havia se apropriado do veículo de seu patrão, uma Fiat/Strada, no dia 18/12, desaparecendo com o veículo.

Em patrulhamento, os policiais avistaram e abordaram o indivíduo suspeito de ter praticado o crime. Questionado sobre os fatos, acabou por admitir o ocorrido, informando ser usuário de drogas e ter repassado o veículo para outro indivíduo, também morador daquela cidade.

A equipe policial foi ao endereço indicado, encontrando o veículo em questão estacionado na via, defronte à residência do suspeito.

Igualmente indagado, o segundo indivíduo admitiu ter recebido o veículo, entregando aos policiais militares a chave. No quintal de sua residência, encontraram alguns tambores de cor azul, de propriedade do dono do veículo.

Diante dos fatos, partes envolvidas e veículo foram conduzidos ao plantão policial Andradina, onde o delegado, após ouvir os dois, deliberou pelo indiciamento do primeiro indivíduo por apropriação indébita, o liberando para responder pelo crime em liberdade, e autuou o segundo indivíduo em flagrante pelo crime de receptação, sendo recolhido ao cárcere, à disposição da justiça.

O veículo foi restituído ao seu legítimo proprietário, que na ocasião fez questão de externar sua gratidão e reconhecimentos aos policiais, pela recuperação de seu bem.