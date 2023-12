Barco vira em tempestade e dois moradores morrem em Selvíria

Testemunha disse que a dupla iria testar a embarcação.

SELVÍRIA/MS – Virada de barco por causa de uma tempestade matou dois moradores, de 27 e 40 anos, no Rio Arroz Doce, em Selvíria, leste do Mato Grosso do Sul.

O caso, diz o Fatos MS, ocorreu no sábado (23), mas só agora tornado público.

A dupla entrou no rio, que é afluente do Rio Paraná para testar embarcação. Uma terceira pessoa ficou na margem aguardando o retorno. A testemunha contou que logo que a dupla saiu uma tempestade atingiu a região e o contato com eles se perdeu.

Ainda segundo o site, o barco foi achado após a chuva, mas sem nenhum ocupante. O socorro foi acionado e as buscas começaram, mas logo caiu a noite e os trabalhos foram suspensos.

A procura foi retomada na manhã de domingo (24) e o corpo da vítima de 27 anos foi achado por volta das 10h, perto de onde a embarcação foi achada. O outro cadáver foi achado instantes depois.

A informação do site local é que as duas vítimas já foram enterradas.