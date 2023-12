Jovem de 23 anos Ã© morto a tiros no SÃ£o JosÃ©

Havia várias pessoas no local, mas todas alegaram não terem visto nada

ARAÇATUBA – Gustavo Cavalari de Godoy dos Anjos, 23 anos, foi morto a tiros na madrugada deste dia de Natal (25), no bairro São José, em Araçatuba (SP). Ele foi encontrado caído na rua já sem vida e as pessoas que estavam no local alegaram não ter visto nada.

O caso aconteceu por volta das 3h, na rua Hilton de Abreu Gomes. Equipe de plantão da Polícia Civil foi ao local após ser comunicada pela Polícia Militar, que preservava a área. A vítima foi encontrada com perfurações no queixo e na testa e no local foram recolhidas cápsulas de arma calibres 765 e 38. Também foi recolhido um projétil de calibre 38.

Ainda de acordo com o que foi apurado, o crime aconteceu próximo a um bar onde era realizado um evento, havia várias pessoas pelo local, mas todas alegaram não ter visto nada.

Após o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmar o óbito e a perícia ser concluída, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico e um inquérito deve ser instaurado pela DH/Deic (Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais).

Fonte: Hojemais/Araçatuba