Homem é morto a tiros em área de lazer em Birigui

Estava sentado em uma cadeira ao lado de familiares quando atirador apareceu na calçada e passou a fazer disparos contra ele.

BIRIGUI – Wiverson Martins Lourenço, DE 32 anos, foi assassinado a tiros no início da tarde de domingo (24) em uma área de lazer na Vila Bandeirantes, em Birigui (SP). Ele participaria de um churrasco com familiares no local.

Equipe da Polícia Civil foi ao imóvel na rua São Pedro, logo após as 12h, após ser informada de um homicídio. A área estava preservada por policiais militares e o corpo da vítima estava em uma cadeira, na garagem do local. Equipe de resgate havia sido chamada, mas o óbito foi constatado ali mesmo.

Execução

Familiares ouvidos pela polícia relataram que iriam realizar um churrasco e que a área de lazer estava com o portão aberto. O autor dos disparos seria um homem que chegou caminhando, com capuz preto cobrindo todo o rosto, deixando somente os olhos de fora.

Segundo as testemunhas, ao se aproximar das pessoas que ali estavam, ainda da calçada, ele falou para ninguém se mover, dizendo “eu só quero ele!”. Em seguida passou a atirar em direção ao peito e ao rosto DE Lourenço. Após fazer os disparos o autor deixou o local também caminhando.

Com a conclusão da perícia o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico e um inquérito será instaurado para tentar identificar a autoria e a motivação do crime.