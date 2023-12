Mulher descobre traição, corta pênis do marido e se entrega à polícia em Atibaia

ATIBAIA – Uma mulher de 34 anos se entregou na delegacia na madrugada desta sexta-feira (22) após confessar ter cortado o pênis do próprio marido, no Bairro Cerejais III, em Atibaia, no interior de São Paulo.

Conforme o Portal G1, a mulher afirmou à polícia que descobriu que, no dia de seu aniversário, o marido teria a traído com uma sobrinha dela de 15 anos de idade, o que motivou o crime.

Ela disse que, após a descoberta, ficou irritada e esperou o marido chegar em casa para iniciar uma relação sexual com o homem.