Monomotor cai em praça e mata 5 pessoas em Jaboticabal

A aeronave era da categoria experimental e tinha situação regular na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mas estava com mais passageiros do que o permitido, já que as cinco pessoas que morreram estavam a bordo.

De acordo com apuração da EPTV, afiliada da TV Globo, no local, o monomotor saiu de Monte Alto (SP) para Fernandópolis (SP). Na volta, não teria conseguido pousar em Monte Alto e seguiu para Jaboticabal, onde caiu.

Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados ao local e deram início à investigação, com coleta de dados e verificação de danos causados à aeronave, ou pela aeronave. “O Cenipa tem o objetivo de investigar as ocorrências aeronáuticas, de modo a prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”, diz nota.

Fonte: G1/Ribeirão Preto