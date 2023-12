Funcionária é presa suspeita de desviar R$ 40 mil de rede de ‘fast food’

Investigação da Polícia Civil revelou que a suspeita apresentava aos clientes uma máquina de cartão diferente da loja e, com isso, desviada o dinheiro.

RIO PRETO – A Polícia Civil prendeu em flagrante uma funcionária de uma rede de fast food suspeita de desviar aproximadamente R$ 40 mil do estabelecimento, localizado em um shopping, no Jardim Redentor, em São José do Rio Preto, no interior de SP. A ação foi feita na terça-feira (19).

Segundo informações da Delegacia Seccional, a mulher usava uma máquina de cartão de débito/ crédito diferente das que o restaurante utilizava para receber o pagamento dos clientes. O dinheiro caía diretamente na conta dela.

Após uma denúncia, os policiais foram até o local e fizeram compras com cartões de banco. Por meio dos comprovantes foi constatado que um dos pagamentos efetivados na loja não eram da mesma empresa.

Ainda de acordo com a polícia, a mulher confessou que estava com uma máquina cadastrada em nome de outra empresa que a emprestava para os clientes realizarem pagamentos, recebendo os valores desviados.

Vários comprovantes de pagamentos em nome de outro estabelecimento foram encontrados no lixo. A suspeita cometia o crime há alguns meses, afirmou a polícia.

Ela ficou presa à disposição da Justiça e deve responder pelos crimes de ‘furto qualificado de abuso de confiança’ e ‘emprego de fraude’.

Fonte: sbtinterior.com