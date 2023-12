Criança morta: motorista de van escolar é presa por homicídio culposo

Menino de 4 anos foi encontrado morto dentro de uma van escolar, na Mooca, nessa segunda-feira (18/12); motorista foi presa em flagrante

São Paulo — A motorista da van escolar em que um menino de 4 anos foi encontrado morto, na Mooca, zona leste de São Paulo, foi presa em flagrante por homicídio culposo, na tarde de segunda-feira (18/12). A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

À polícia, a mulher de 52 anos disse que, após deixar as crianças no Centro de Educação Infantil (CEI) Brás/Mooca, estacionou o veículo no quarteirão, na rua João Caetano, e foi “realizar outras atividades”. Quando retornou para buscar as crianças, ela notou que o menino não estava na escola.

A motorista decidiu procurá-lo na van e encontrou o corpo do menino debaixo de um dos bancos do veículo. Ela própria acionou a Polícia Militar (PM), segundo o registro da ocorrência.

À polícia, a mulher de 52 anos disse que, após deixar as crianças no Centro de Educação Infantil (CEI) Brás/Mooca, estacionou o veículo no quarteirão, na rua João Caetano, e foi “realizar outras atividades”. Quando retornou para buscar as crianças, ela notou que o menino não estava na escola.

A motorista decidiu procurá-lo na van e encontrou o corpo do menino debaixo de um dos bancos do veículo. Ela própria acionou a Polícia Militar (PM), segundo o registro da ocorrência.

Mais uma criança morta

O caso ocorre pouco mais de um mês após outra criança morrer por ter sido esquecida dentro de uma van escolar.

No dia 14 de novembro, o menino Apollo Gabriel, de apenas 2 anos, morreu na Vila Maria, zona norte de São Paulo, após ficar mais de 6 horas trancado no veículo.

O casal dono da van foi acusado de homicídio e admitiu que errou na contagem das crianças. A dupla alegou que a mulher foi trabalhar no dia da tragédia sentindo mal-estar e enxaqueca