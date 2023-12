Motocicleta furtada em Minas Gerais é recuperada em Andradina

Os abordados já tinham passagem pela polícia por diversos crimes, dentre eles furto e receptação.

ANDRADINA – Na manhã do último dia 7, uma equipe de Força Tática do 28º Batalhão da Polícia Militar/Interior (BPM/I), em patrulhamento por Andradina, viu dois indivíduos parados no pátio de um posto de combustível, pelo trevo da avenida Guanabara.

Ambos foram abordados, vindos de Uberlândia/MG, os rapazes têm 24 e 27 anos e passagens criminais por tráfico de drogas, roubo, furto e receptação. Nas proximidades, os agentes localizaram uma motocicleta Honda/Bros. Ao serem questionados, um dos rapazes confessou estar em sua posse.

Realizada a consulta da placa da motocicleta, constataram que a mesma havia sido furtada em 25 de outubro deste ano, no estado de Minas Gerais.

A dupla foi conduzida ao DP da área. O condutor foi autuado em flagrante por receptação e ficou preso, à disposição da Justiça, enquanto o outro indiciado e foi liberado para aguardar o processo em liberdade.