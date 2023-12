Prefeitura de Andradina abrirá no período entre o Natal e Ano Novo

ANDRADINA – As repartições públicas da Prefeitura de Andradina terão seus horários de atendimento mantidos no período entre o Natal e o Ano Novo. Não haverá expediente nos dias 26 (ponto facultativo), e 2 de janeiro (ponto facultativo), mas a prefeitura abrirá com horário normal nos dias 27, 28 e 29.

A medida é para dar oportunidade às pessoas, que aproveitam o período festivo para visitar a cidade, ou as que estarão com “folga” para ir a Prefeitura para receber diversos serviços.

Durante todo o período de fim de ano, os serviços essenciais de saúde, como hospital e pronto-socorro mantidos normalmente. A coleta de lixo domiciliar não irá funcionar nos dias 26 de dezembro e 02 de janeiro. Já a varrição não funcionará nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro. O horário das feiras livres não terão alteração por conta das festas de fim de ano.

Secom/Prefeitura