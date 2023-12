Bombeiros localizam corpo de vítima de barco que virou com 5 pessoas no Tietê

Corpo de homem que seria encarregado de um hotel-fazenda foi localizado nesta terça-feira, 19. Grupo estava em um passeio no domingo, quando a embarcação virou.

LAVÍNIA – O Corpo de Bombeiros de Araçatuba localizou na manhã desta terça-feira, 19, o corpo de Valdir da Silva Júnior, 33, vítima de acidente com um barco no rio Tietê, em Lavínia. Cinco pessoas estavam na embarcação, que virou no domingo, 17. Quatro conseguiram se salvar.

O acidente aconteceu no fim da tarde do domingo, mas um dos sobreviventes – único com colete salva-vidas, conseguiu pedir ajuda por volta das 21h, quando chegou a uma das margens do rio.

Segundo testemunhas, o grupo saiu de um hotel-fazenda e pesqueiro para um passeio pelo rio. Um dos amigos teria se posicionado na ponta da embarcação, onde se desequilibrou. O movimento virou o barco de ponta-cabeça.

A embarcação ficou com a ponta para fora da água. Três dos ocupantes teriam se segurado no barco. Um quarto homem, que seria um dos encarregados do pesqueiro, teria tentado se agarrar a uma vegetação próxima. Mas, segundo informações, a vítima não sabia nadar e afundou.

As buscas seguiram durante a segunda-feira, 18, com mergulhadores do Corpo de Bombeiros e, prosseguiu nesta terça, quando a vítima foi encontrada.

Fonte: folhadaregiao.com.br