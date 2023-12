Prefeito doa salário para reforma da Capela do Bom Jesus no Pereira Jordão

ANDRADINA – O prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes fez a doação de um de seus salários que será revertido para reformas da Capela Jesus Bom Pastor no Pereira Jordão. O repasse foi feito nas mãos do Padre Rafael Casari que é o pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças ao qual a Capela Jesus Bom Pastor faz parte.

Também estiveram presentes ao repasse Amauri Mateussi, o presidente da Câmara em 2024, Lucas Lopes, a Primeira Dama Juçara Lopes, além do Secretário de Governo Ernesto Júnior e de Finanças Norival Nunes.

A comunidade do Bom Jesus tem feito várias promoções para arrecadar fundos no intuito de reformar a capela que precisa de reparos desde o telhado, com infiltração, até o piso. A construção inicial da capela, era um barracão de madeira, depois, vem passando por mudanças, até chegar ao prédio que hoje está recebendo em torno de 70 a 100 pessoas por celebração.

Além das missas, celebrações, orações com grupos a capela reúne cerca 40 crianças na catequese e 50 na Pastoral da Criança.

