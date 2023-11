Corpo é encontrado em quintal de residência em Meridiano

MERIDIANO – Um homicídio brutal ocorreu em uma residência do possível autor do crime, onde a vítima foi esfaqueada no pescoço, durante uma discussão na cozinha e posteriormente enterrada no fundo da casa em um local de concreto. O corpo foi descoberto na noite de domingo, dia 27, NA rua Jerônimo Calixto Borges, em Meridiano, região de Fernandópolis. O crime hediondo que deixou a comunidade perplexa.

Os fatos começaram a se desenrolar no sábado, dia 25, quando a vítima, o autor e uma terceira pessoa estavam consumindo bebidas na residência do acusado. Vizinhos relataram à polícia que o trio estava reunido desde o sábado em bares da cidade, criando uma atmosfera de preocupação entre os moradores.

Surpreendentemente, o autor teria saído às ruas pedindo ajuda para ocultar o corpo da vítima no sábado a noite, conforme testemunhas, mas muitos acreditaram se tratar de uma mentira. O desaparecimento da vítima foi notado no domingo (26), quando ele não compareceu ao trabalho, levando os familiares a acionarem a Polícia Militar.

As autoridades foram alertadas e, durante uma ronda, uma viatura policial encontrou o autor extremamente assustado com a presença da viatura, que, na abordagem, confessou ter enterrado o corpo nos fundos da residência. A delegada Sara esteve no local para acompanhar o desdobramento da investigação.

O possível autor, com histórico no tráfico de drogas, já está sob custódia, enquanto uma segunda pessoa envolvida na ocultação do corpo permanece foragida. A polícia está dedicada a esclarecer os detalhes desse trágico acontecimento que abalou a tranquilidade da comunidade meridianense.

A vítima seria Leandro Calegari, mais conhecido por Léo. (Colaborou Iago Sincero)