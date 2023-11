Feto é encontrado por coletores em caminhão de lixo em Lucélia

LUCÉLIA – Na manhã de sexta-feira (24), enquanto realizavam o trabalho de coleta, os coletores de lixo em Lucélia, encontraram um feto no caminhão e acionaram a Polícia Militar.

O feto foi localizado enquanto o veículo passava pela Rua Francisco Xavier de Oliveira, próximo a sede da Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (que atende portadores de necessidades especiais).

Segundo informações dos coletores, rapidamente a Polícia Militar compareceu, o local foi preservado e acionada a perícia .

Ainda segundo informações colhidas no local, trata-se aparentemente de um feto do sexo masculino.

Todas as providências estão sendo tomadas e a Polícia Civil irá investigar o caso e esclarecer a origem do feto.

A qualquer momento novas informações.