Programa de Recomposição do aprendizado forma 1ª turma de 2023

CASTILHO – Você que acompanha o dia a dia e as intensas atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educação nas escolas e creches castilhenses, certamente conhece bem o enorme sucesso e baixíssimo índice de faltas registrado pelo Programa Municipal de Recomposição do Aprendizado.

Em seu segundo ano de existência, o programa criado com objetivo de auxiliar alunos dos 5os anos a recomporem o nível de aprendizado após a pandemia da Covid-19, atendeu cerca de 200 estudantes somente neste ano de 2023.

As aulas, que acontecem todas as sextas-feiras e sábados no contraturno escolar, são realizadas nas salas de Novas Tecnologias do CIEC. Apesar das aulas acontecerem nos finais de semana, mesmo em períodos de chuva intensa, a frequência dos estudantes está muito acima das expectativas.

“Encerramos hoje à tarde as aulas dos alunos que frequentam o Programa às sextas-feiras, sob a orientação do Professor Michael e acompanhamento da Supervisora de Ensino Emilene Zaguetti. Não tem como nós, educadores, não ficarmos emocionados com o elevado rendimento, troca de experiências e uso das tecnologias nestas aulas de recomposição”, comemora a secretária Silvânia Cintra que acompanha de perto todas as atividades realizadas na Rede Municipal de Ensino. Igualmente importante destacar que os professores Cleiton (Tecnologia) e Thaís (Matemática), completam o quadro de professores diretamente ligados ao Programa.

AVANÇO CONTÍNUO

Com total apoio e incentivo do Prefeito Paulo Boaventura, o Programa Municipal de Recomposição do Aprendizado atendeu um total de 150 estudantes no segundo semestre de 2022. Seu sucesso e metodologia dinâmica fez com que este ano, o número de vagas subisse para 230 alunos assistidos. Entre eles, estão não apenas crianças dos 5os anos, mas também pequeninos do 2º ao 4º ano que participam do “Clube de Matemática”.

“Uma terceira e igualmente importante meta deste Programa, é preparar os alunos para atingirem o máximo de sucesso nas principais avaliações externas promovidas anualmente pelos Governos Estadual e Federal, como o SARESP, SAEB e a OBMEP, por exemplo”, acrescenta Emilene.

Para tornar estas aulas ainda mais atrativas, a Secretaria Municipal de Educação apostou não apenas no dinamismo do ensino, mas também no ambiente altamente favorável à aprendizagem e uso de potentes computadores de uso individual, onde os alunos utilizam recursos como jogos eletrônicos, interatividade e desafios lógicos para elevar seus conhecimentos.

“Não podemos esquecer que este Programa também atende alunos que residem na zona rural e contam com o transporte público para comparecerem às aulas. O Poder Público de Castilho está fazendo sua parte para diminuir o impacto negativo da pandemia no aprendizado de nossas crianças. Investimos pesado na contratação de professores altamente capacitados, renovação da frota, novos motoristas e firmamos uma parceria com a Comerc Renew que proporcionou um dos melhores e mais avançados centros tecnológicos disponíveis na rede pública de ensino do interior paulista. E os resultados estão nos rostos de pais e filhos assistidos por este programa maravilhoso, pois Castilho tem o compromisso de assegurar as ferramentas necessárias para que a próxima geração consiga continuar promovendo o desenvolvimento sustentável de nossa cidade”, pontua o prefeito Paulo Boaventura.

Assessoria de Comunicação