CÃ¢mara ultrapassa um milhÃ£o de repasse com verba para hemodiÃ¡lise

ANDRADINA – Nesta terça-feira (21), a Câmara de Andradina efetuou mais um repasse considerável, desta vez no valor de R$ 450 mil, provenientes das sobras do orçamento do Legislativo. Este foi o terceiro repasse realizado no decorrer deste ano, totalizando um montante expressivo de R$ 1.080.000,00.

Os vereadores indicaram que a destinação desse recurso seja voltada para a área de hemodiálise, reforçando o compromisso da Câmara em contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. O presidente da Câmara, Coxinha Prando (PRTB) destacou que o Legislativo demonstra, com este gesto, seu comprometimento com a comunidade.

Em seu ano à frente dos trabalhos, foram realizados três repasses ao longo do ano, todos com o propósito de beneficiar a população local. O valor foi entregue ao secretário de Governo de Andradina, Ernesto Júnior. O primeiro repasse significativo ocorreu em maio deste ano, quando a Câmara devolveu R$ 230 mil referentes ao duodécimo destinado ao Legislativo.

Naquela ocasião, o montante foi direcionado para auxiliar na reconstrução da usina de reciclagem de lixo do município, que havia sido devastada por um incêndio. Esses recursos foram essenciais para a aquisição de maquinário fundamental, como esteiras para seleção e separação do material reciclável e prensas, impulsionando a retomada das operações de reciclagem na cidade.

A Câmara de Andradina reforçou seu compromisso com a comunidade em setembro, ao antecipar pela segunda vez no ano a devolução do duodécimo, destinando um montante significativo de R$ 400 mil aos cofres públicos. Coxinha Prando expressou sua satisfação com os resultados obtidos por meio dos repasses realizados durante sua gestão.

Em suas declarações, destacou o papel crucial dos vereadores nesse processo, enaltecendo o comprometimento e a sensibilidade da equipe em buscar soluções que impactem positivamente a vida da população.