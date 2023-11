Morador da 3ª Aliança é preso acusado de posse irregular de arma de fogo

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar prendeu na noite de sexta-feira, dia 17, um morador do bairro rural 3ª Aliança, em Mirandópolis, acusado de posse irregular de arma de fogo, ao localizarem uma espingarda calibre .32, sem numeração ou marca aparente, além de 7 cartuchos do mesmo calibre. Conduzido ao plantão policial de Andradina, foi indiciado e estipulada fiança no valor de meio salário mínimo. A arma e as munições foram apreendidas.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais militares de Mirandópolis receberam denúncia informando sobre tráfico de drogas e posse de arma contra indivíduo morador da 3ª Aliança, já com passagens criminais por tráfico.

No local, distante do núcleo urbano, os policiais militares localizaram 07 cartuchos intactos para espingarda cartucheira calibre .32, além de um tubo de pólvora e espoletas, ocasião em que o abordado admitiu possuir uma arma de fogo e indicou aos policiais onde estava, enterrada no quintal, sendo localizada uma espingarda, sem numeração ou marca aparente.

O proprietário da arma foi preso e conduzido ao plantão policial de Andradina, onde foi autuado em flagrante, sendo estipulada fiança no valor de meio salário mínimo.

(Até o término da ocorrência, ele aguardava que seus familiares trouxessem o valor, não sendo possível saber se houve o pagamento).