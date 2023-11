PM prende desempregado acusado de furto de bicicleta

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na noite de quarta-feira, dia 15, um desempregado de 38 anos, acusado de furto, depois de surpreendido com uma bicicleta que ele havia acabadio de furtar de uma mulher que o conhecia. Conduzido ao plantão policial de Andradina, foi indiciado e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça. A bicicleta recuperada pela PM foi devolvida à vítima.

A prisão do acusado, que ja tem passagem pelo mesmo tipo de crime, aconteceu quando policiais militares de Castilho receberam a denúncia de furto de bicicleta, feito diretamente pela vítima, que informou ter deixado sua bicicleta na calçada de uma residência quando indivíduo mordor da cidade, seu conhecido, a furtou, tendo ela tentado impedir o furto, sem sucesso.

Rapidamente os militares iniciaram patrulhamento pela cidade e, logo depois, localizaram o autor do furto no interior do estádio municipal, ainda na posse da bicicleta furtada, sendo então preso e conduzido ao plantão policial de Andradina, onde foi autuado em flagrante e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Em audiência de custódia realizada na quinta-feira (16), a Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva, determinado seu recolhimento à cadeia de Penápolis, permanecendo à disposição da Jistiça.