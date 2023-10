PSG Elite vence o ATC por 3 a 0 na abertura do Bate Coração 2023

ANDRADINA – A equipe do PSG/Elite Conveniência venceu por 3 a 0, o ATC Veteranos na abertura do Campeonato de Futebol Máster Bate Coração 2023, na categoria cima de 35 anos, o “Bate Coração Suco Life”, em partida válida pela abertura da competição realizada na tarde deste sábado (21), na praça de esportes do ATC, apitada pelo arbitro Vitório Alberto Pipino Neto. Para o vencedor marcaram “Nenenzinho”, Flávio Henrique, o “Puff e Flavinho Brunelli.

O campeonato tem a promoção da Secretaria de Esportes de Andradina e a organização de Fabricio Carvalho e Marcio Tuffy, que estão implantando uma série de melhorias na competição, tornando-a mais atrativa para jogadores, dirigentes e o público em geral. A maior novidade desta competição é um álbum de jogadores de todas as equipes participantes. Todas elas também receberam uma bola da parceria Profi.

ATRASO

A abertura da competição sofreu um atraso considerável devido ser o primeiro jogo do certemE, depender dos últimos ajustes nas equipes e além disso, todos envolvidos na partida, junto com representantes da Secretaria Municipal de Esportes perfilaram em campo para execuções do Hino Nacional e de Andradina.

O JOGO

Desde o apito inicial o PSG Elite Conveniência esteve melhor que o ATC Veteranos, dando uma ótima primeira impressão ao público presente e, desde já, se credenciando como uma das equipes que podem brigar para chegar na final do evento esportivo.

No início da partida, até que o ATC segurou bem o jogo, mesmo o PSG estando melhor em campo, e o primeiro gol saiu depois de uma boa jogada do ataque do PSG e a bola sobrou para Nenêzinho no rebote do goleiro adversário Paulinho. Com categoria empurrou a bola de esquerda para os fundos do gol.

O segundo, do atacante “Puf” foi bonito, tendo ele recebido do lado direito e batendo forte contra o gol adversário. Nem jogando a luva o goleiro conseguiria pegar.

PINTURA DE GOL

Já o terceiro e mais bonito da partida esteve a cargo de Flavinho Brunelli, que a exemplo de “Puf”, entrou no decorrer da partida. Ele pegou uma bola praticamente do meio de campo e soltou a bomba de esquerda, fazendo um lindo gol na meta adversária. Papai Chiquinho Brunelli estava na arquibancada e presenciou essa pintura.

Pela partida como um todo, o PSG Elite Conveniência se credencia à disputa da fase final do Bate Coração 2023.

PRÓXIMOS JOGOS

Domingo (22)

CECAM

8h30 – Borussia X AABB

9h30 – Rolex/União X Sucos Life/ATC

ATC

8h30 – Guaporé X Lyon

9h30 – Inter ATC X CSA Nordeste