Inaugurado o Espaço Delicias Fit

Sua jornada de bem estar e vida saudável começa aqui

ANDRADINA – Foi inaugurado no sábado (21), Espaço Delicias Fit, localizado na rua Marechal Deodoro, 701, centro (em frente da Escola Sossego da Mamãe), especializado em alimentos fit (comidas e bebidas), sem açúcar, sem farinha, sem glúten e sem lactose, mas com muitas proteínas, vitaminas e minerais. O fone para contato, tirar dúvidas ou reservas de alimentos é: (18) 99619-4225.

O ato inaugural contou com a presença de amigos, colaboradores, familiares e do público específico que conhece, ou tem curiosidade em conhecer os produtos oferecidos pela marca. Foram servidos diversos salgadinhos low carb, bebidas sem açúcar, mas com muitos produtos que seu corpo merece (e agradece).

O Espaço Vida Saudável é um local onde você encontra shakes e alimentos fit, sem açúcar, sem farinha, sem glúten e sem lactose, mas com muita proteína, vitaminas e minerais, tudo o que seu corpo precisa para seu dia a dia, com muita energia e vitalidade.

E a nova bebida Energética Hype Drink todos experimentaram e adoraram. Venha você e sua família conhecer o que tem de melhor para sua vida Saudável.