Incêndio destrói completamente marmitaria em Dracena

DRACENA – Um incêndio, provavelmente originado de um curto circuito, destruiu completamente na madrugada desta sexta-feira (20), uma marmitaria localizada na Vila Barros, em Dracena (SP). Felizmente ninguém ficou ferido e o trabalho do Corpo de Bombeiros evitou que as chamas se espalhassem para outros imóveis. A Polícia Civil e técnico científica compareceram ao local para futuramente emitir laudo sobre a origem do fogo.

Conforme a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta da 1h30 para atender a ocorrência de incêndio a um estabelecimento comercial localizado na Vila Barros.

O trabalho exigiu muitos esforços dos bombeiros e, segundo a corporação, não houve vítimas, tendo o incêndio queimado completamente uma área de 50 m². (50 metros quadrados).

A corporação também informou que que as chamas foram controladas e realizou o rescaldo no local, para evitar novos focos de incêndio.

Segundo informações obtidas pela reportagem, os moradores de uma residência anexa ao estabelecimento comercial, teve parte da sala atingida pelas chamas, porém seus moradores, um casal e uma criança conseguiram sair do local antes que o fogo se propagasse. Com informações dos sites JZ, Marcos Maia e G1)