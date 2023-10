Basquetebol andradinense emplaca mais uma vitória, desta vez em casa

ANDRADINA – Basquete de Andradina entrou em quadra neste domingo 15 de outubro, contra a equipe de Rancharia, conseguindo mais uma vitória.



A equipe de basquete teve pouco tempo de descanso após a vitória sobre Pirapozinho, mas mesmo com o cansaço da última partida, os andradinenses entraram para dar o seu melhor, apesar do placar favorável aos andradinenses o jogo nos últimos dois quartos ficou bem tenso devido um relaxamento natural depois de dois quartos de muita marcação e eficiência no ataque, após um pedido de tempo a equipe voltou a controlar a partida e se sagrou vitoriosa com o placar de Andradina 55 x 41 Rancharia.



Os atletas andradinenses, no comando do professor Ângelo Mario Caspani, comemoraram muito essa vitória, mais já saíram focados no próximo compromisso que será na cidade de Tupã dia 22/10, contra a equipe local.



“A todos os familiares que tem acompanhado os jogos e a todos que de uma forma direta ou indireta colaboram para a obtenção dos resultados positivos”, disse o secretário de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, Jonilcio Avelino Silva, o professor Careca.

Secom/Prefeitura