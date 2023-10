3ª Corrida Rei do Gado acontece neste domingo (22)

ANDRADINA – A 3ª Corrida Terra do Rei do Gado acontece neste domingo 22, à partir das 8 horas com saída do Oeste Plaza Shopping. A corrida realizada pela Academia Equilibrium e Fundação Educacional de Andradina foi um grande sucesso nos anos anteriores.

A prova será realizada pelas principais vias de Andradina em trajetos de 3 e 5 km, saindo da avenida Guanabara ao lado do Oeste Plaza Shoping seguindo em um contorno por ruas adjacentes. O percurso de 3k é uma categoria inclusiva, destinado a pessoas com problemas de mobilidade.

Segundo a professora Luciana Dehira, também conta com o apoio e suporte da Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude.

As inscrições terminam hoje (18) através do site: https://www.wxassessoria.com.br/index.php?p=event&i=0000000177.

(*) Participantes acima de 60 anos (idosos) terão desconto de 50% sobre o valor da inscrição.

– Ao se inscrever no evento o atleta o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de transferência dessa inscrição para outro atleta, responsabilizando-se pela veracidade das informações inseridas.

– Para solicitação de reembolso, o atleta deverá enviar e-mail para atendimento@wxassessoria.com.br até 7 (sete) dias úteis após a realização de sua inscrição. Considerando-se inscrição realizada o correto preenchimento do cadastro e pagamento da respectiva taxa de inscrição (boleto/pix) gerado através do site.

DISTÂNCIAS

CORRIDA 5K: largada será em pelotão único geral, masculino e feminino.

CAMINHADA 3K: será realizada após a conclusão da largada dos 5K e 10K.

DURAÇÃO: a prova terá duração máxima de 1h30min.

LARGADA / CHEGADA DA PROVA

Data: 22/10/2023

Horário: 8 horas

Local: OESTE PLAZA SHOPPING – Avenida Guanabara, Andradina (SP)

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

Ter idade mínima de 16 anos (corrida), sendo que para os atletas menores de idade deverão apresentar na retirada do KIT o termo de responsabilidade assinado pelo responsável legal. Obs. Os termos de responsabilidade estão localizados no MENU > A EMPRESA > ANEXOS do site da WX ASSESSORIA ESPORTIVA. Deverá ser impresso, preenchido e assinado pelo responsável.

A organização não se responsabiliza por quaisquer ocorrências envolvendo pessoas não inscritas oficialmente na prova. No ato da inscrição cada PARTICIPANTE deverá ler o regulamento e o termo de responsabilidade da prova, não podendo alegar falta de conhecimento.

ENTREGA DE KITS PARA PARTICIPAÇÃO

Apresentar documento de identidade e comprovante de pagamento devidamente autenticado referente a inscrição do evento. Conforme descrito no tópico das inscrições aos menores de 18 anos será necessário apresentar o termo de responsabilidade assinado pelo responsável legal.

DATA, LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DE KIT

O KIT DE PARTICIPAÇÃO será entregue no OESTE PLAZA SHOPPING – Av. Guanabara, Andradina (SP) conforme abaixo:

Sábado: 21/10/2023, das 14h às 18h na Loja Martina Wear.

Domingo: 22/10/2023, das 6h30 às 7h30 no local da largada.

KIT DE PARTICIPAÇÃO

O KIT DE PARTICIPAÇÃO é constituído pelos itens:

– 1 camiseta 100% poliamida (obs. não haverá troca do tamanho escolhido no ato da inscrição);

– 1 número de peito com quatro alfinetes (corrida);

– 1 chip eletrônico descartável (corrida);

– 1 pulseira de identificação (caminhada);

– Suco Prats;

– Açaí;

– Picolés;

– Frutas e água;

– 1 medalha de participação para os atletas que concluírem o percurso;

É obrigatório o uso do chip durante toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem este artigo. O chip deverá ser fixado da forma e posição correta no cadarço do tênis na posição vertical.

PREMIAÇÃO

A classificação GERAL será por ordem de chegada usando o tempo bruto. A classificação para as faixas etárias, será considerado o tempo líquido. Os resultados extraoficiais da prova serão informados às 18h do dia da prova, através do site wxassessoria.com.br. Já os resultados oficiais serão disponibilizados 72 horas após término da prova. Obs. Não haverá em hipótese alguma dupla premiação.

Obs. A premiação em dinheiro aos vencedores da categoria geral ocorrerá no dia da prova.

CORRIDA 5K – CATEGORIA GERAL | MASCULINO E FEMININO

1º colocado: troféu + R$ 700,00 (setecentos reais)

2º colocado: troféu + R$ 500,00 (quinhentos reais)

3º colocado: troféu + R$ 300,00 (trezentos reais)

Obs. Não haverá em hipótese alguma dupla premiação.

CORRIDA 5K – FAIXAS ETÁRIAS | MASCULINO E FEMININO

Serão premiados com troféus os 3 (três) primeiros colocados de cada faixa etária. A data base para a definição da faixa etária será 31 de dezembro de 2023:

– 16 a 19 anos

– 20 a 24 anos

– 25 a 29 anos

– 30 a 34 anos

– 35 a 39 anos

– 40 a 44 anos

– 45 a 49 anos

– 50 a 54 anos

– 55 a 59 anos

– acima de 60 anos