Nadadores andradinenses convocados na seleção regional conquistam 9 medalhas em Mococa

MOCOCA – Os nadadores da parceria ATC/PREFEITURA convocados na seleção regional da delegacia da quarta região da FAP , Federação Aquática Paulista , foram muito bem nos resultados do Troféu Kim Mollo de natação realizado no último final de semana dias 13 a 15 desse mês em Mococa. O evento que contou com cerca de 560 atletas das principais equipes do estado, reuniu os melhores das categorias petiz 1 (11 anos) a juvenil 2 (16 anos).

Nessa faixa etária vários desses atletas já são medalhistas de campeonatos brasileiros e estão ranqueados entre os dez melhores das suas categorias em diversas provas.

Isso transforma essa competição de alto nível, uma pedreira pra conquistar uma medalha. Mas nossos valorosos guerreiros não se intimidaram, foram preparados para essa batalha e conquistaram 09 medalhas das 18 conquistadas pela seleção formada da região, sendo cinco de prata e quatro de bronze.

Além de conquistarem também três classificações no ranking brasileiro. Segundo o “Professor Careca” que acompanhou a equipe e foi um dos técnicos responsáveis pela seleção, o resultado foi fantástico, foi a melhor campanha da natação andradinense dos últimos anos, mesmo não tendo conquistado o ouro que escapou por pouco. Esse foi o recorde de medalhas, sem desmerecer ninguém, todos os atletas estão de parabéns, pois a evolução técnica foi excelente, valeu o sacrifício nos treinos.

Os destaques foram os atletas medalhistas e com colocação no ranking brasileiro:

Rogério Ryu Stalberg Shirai, 11 anos, conquistou uma medalha de prata e uma de bronze, além da classificação no ranking brasileiro nos 400 metros livre (6⁰); Julia Naomi Utida de Souza, 12 anos, conquistou duas pratas e um bronze , além de duas classificações no ranking brasileiro, quinto lugar nos 100 metros borboleta e 400 metros livre; Davi Kenzo Dias da Silva, 13 anos, prata nos 400 metros livre ; Ana Beatriz de Paula Rosa, 15 anos, conquistou três medalhas, uma prata e duas bronze.

Agradecimentos a prefeitura municipal pelo transporte da delegação, e ao ATC e Associação da natação pelas despesas. Próximo desafio será nesse final de semana dias 20 a 22 no Sport Clube Corinthians Paulista em São Paulo no Sudeste de natação, mais uma pedreira.