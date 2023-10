Eleição para novo Conselho Tutelar acontece em 29 outubro

ANDRADINA – A votação para escolha dos novos Conselheiros Tutelares acontecerá no dia 29 de outubro (domingo) , nas dependências da Fundação Educacional de Andradina na rua Amazonas, esquina com Paes Leme; A primeira tentativa foi anulada por uma falha na programação das urnas eletrônicas.



Todo andradinense, com seus direitos políticos está ápto a votar no período das 08h às 17h (horário de Brasília-DF). A escolha do local foi definida pela Comissão Especial Eleitoral, observado as zonas eleitorais estabelecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Os 5 candidatos mais votados serão empossados. Os conselheiros Tutelares de Andradina que forem eleitos terão mandato de quatro anos, a contar de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028, permitida recondução por novos processos de escolha.

A remuneração para o cargo de conselheiro é de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos Reais) + R$575,00 (quinhentos e setenta e cinco Reais – vale -alimentação) com carga horária semanal de 40h e plantões.

Secom/Prefeitura