Pai esfaqueia filho de cinco meses no colo da mãe no interior de SP

Segundo informações da Polícia Militar, suspeito de 23 anos tentou matar a mulher e ao avançar nela, atingiu o bebê.

GUAPIAÇU – A Polícia Militar prendeu em flagrante um jovem de 23 anos suspeito de ter esfaqueado o próprio filho de cinco meses de vida, na noite da última sexta-feira (13/10), em Guapiaçu, na região metropolitana de São José do Rio Preto, no interior de SP.

De acordo com informações da PM, o suspeito é usuário de drogas e apanhou na rua após uma briga. Ao chegar em casa, ele tentou matar a mulher e avançou em direção a ela com uma faca, mas atingiu o bebê que estava no colo da mãe.

A vítima foi socorrida e levada para o Pronto Socorro da cidade, mas devido a gravidade das lesões, foi transferida para o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, o HCM.

O criminoso fugiu para a casa do pai e foi encontrado pelos militares no quintal da residência. Ele precisou ser retirado do local às pressas porque corria o risco de ser linchado pelos moradores daquela região.

Ele permaneceu preso na delegacia de Cedral, na região, e vai responder por violência doméstica, lesão corporal e ameaça.