28º BPM/I faz recepção aos veteranos de 1986

ANDRADINA – O comando do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior, recebeu na tarde de sábado (14), 137 senhores que em um distante ano de 1986, formou a primeira turma de formandos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com sede em Andradina/SP. Além de um saboroso café da tarde, foram descerradas duas placas, uma alusiva a data da criação do Batalhão e outra em homenagem a toda a turma do ano de 1986. A saudade e o saudosismo foi a marca desse importante encontro de veteranos.

O ano era 1985.

Por um decreto, o governo do estado cria o 28º BPM/I.

Para suprir a demanda operacional do recém criado Batalhão, 137 jovens são selecionados e frequentam o Curso de Formação de Soldados, que ocorre na própria cidade de Andradina, no prédio da Fundação Educacional de Andradina.

No início de 1986, já formados, iniciam seus trabalhos em toda a região, servindo à sociedade paulista com determinação e amor à causa pública até que, em 2016, após 30 anos, encerraram suas carreiras, passando à condição de veteranos.

Agora, em 2023, este grupo iniciou uma série de eventos alusivos à data, que incluiu, neste sábado, uma visita ao prédio da FEA onde estudaram e, na sequência, visita à sede do batalhão, onde foram recepcionados pelo seu atual comandante, Tenente Coronel Akira.

Acompanhado pelo primeiro comandante do Batalhão, Coronel PM Benedito Caetano Navarro, por outros oficiais da época, como o Coronel PM Jovair Rodrigues da Silva e Major PM Luiz Roberto Barbosa, o Tenente Coronel Akira lhes desejou boas vindas, aproveitando a ocasião para lhes apresentar as modernas dependências do Batalhão, falar sobre as cidades abrangidas: Andradina, Castilho, Nova Independência, Murutinga do Sul, Guaraçaí, Mirandópolis, Lavínia, Itapura, Pereira Barreto, Ilha Solteira, Sud Menucci, Suzanápolis e Bandeirantes D’Oeste, com população total estimada em 206.385 habitantes, atualmente abrigando 09 penitenciárias.

Também lhes foram apresentados os novos e modernos armamentos e equipamentos, utilizados atualmente pela Corporação, bem como as viaturas de diversas modalidades de policiamento: Policiamento com drones, Rádio Patrulhamento Padrão, Ronda Escolar/PROERD, Força Tática, Agro Mais Seguro, Patrulhamento Rural, Atividade Delegada, Atividade Dejem, BAEP, Canil e policiamento Aéreo, por meio do helicóptero Águia.

Em seguida, houve o descerramento de duas placas:

Uma, doada pelo Coronel Jovair, fez alusão ao decreto que criou o 28º BPM/I e a escola de formação de 1986, elencando nominalmente todo o corpo docente e todos os “alunos” do curso, divididos em três pelotões.

A segunda placa descerrada, foi uma homenagem do comando, oficiais e praças do batalhão, como forma de homenagear, lembrar e imortalizar aquele evento que mudou para sempre a vida de todos aqueles jovens, denominando o quiosque de convivência do Batalhão como “Soldados de 1986”.

Ao final, foi servido um café da tarde para todos os presentes.