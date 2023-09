Grávida baleada pelo ex perde a bebê e só descobre após enterro no litoral de SP

Elizabeth Alves de Farias, de 24 anos, sequer conheceu a filha. Ela estava entubada quando a bebê foi sepultada. O caso aconteceu em Praia Grande, no litoral de São Paulo, e o agressor está preso.

PRAIA GRANDE – Elizabeth Alves de Farias, a grávida que foi baleada pelo ex-companheiro em Praia Grande, no litoral de São Paulo, perdeu a bebê após o ataque. Conforme apurado pelo g1, nesta terça-feira (19), a jovem de 24 anos estava no sétimo mês de gestação e sequer pôde segurar a filha. Ela estava entubada quando os médicos precisaram retirar a bebê.

A vítima foi baleada por Jefferson dos Santos Alves, de 22 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. Ele invadiu a casa dela, no bairro Jardim Esmeralda, e disparou três vezes. O agressor tentou fugir e foi preso na rodoviária.

Ela contou que ficou com Jefferson por dois anos e chegou a morar com ele, mas tinha terminado o relacionamento aproximadamente duas semanas antes do ataque, quando se mudou para um quarto na casa da mãe.

A bebê, que se chamaria Emanuelly, era filha do casal. “Eu terminava e ele ficava me ameaçando, mas eu nunca acreditei que ele viria tirar a minha vida e da própria filha”, explicou.

De acordo com a jovem, ela estava deitada no quarto quando Jefferson apareceu na janela e, sem falar nada, atirou. “Eu corri dele, mas três tiros pegaram em mim”, relembrou Elizabeth.

Foi o pai de Elizabeth quem a socorreu e levou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Dois disparos atingiram a vítima de raspão na cabeça e no ombro, enquanto o terceiro atingiu a barriga. “Pegou no braço da bebê”, lamentou Elizabeth, que foi transferida para o Hospital Irmã Dulce e teve alta só no último domingo (17).

“O médico falou que não teve jeito [de salvar a filha]. Fizeram cesárea para tirar porque a bebê estava grandona já”, disse a mãe de Elizabeth, Rose Alves Cordeiro, de 59 anos. Ela precisou enterrar a neta sem a presença da filha.

Segundo Elizabeth, tudo já estava pronto para a chegada da criança, como berço e roupas. “Estava contando os dias para ela chegar”, lamentou a jovem.

Atualmente, ela tenta superar a falta da bebê e se recuperar fisicamente ao mesmo tempo em que vive com medo de Jefferson ser liberado. Segundo a vítima, o agressor segue fazendo ameaças por meio de outras pessoas, já que está preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a irmã de Jefferson contou que ele tinha confessado o crime e fugido para a rodoviária. Desta forma, uma equipe policial foi até o Terminal Tatico e o encontrou em um banheiro.

Ele estava com a arma do crime e confessou o crime aos policiais, mas disse que foi após uma discussão por conta de uma traição. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) foi procurada, mas não respondeu aos questionamentos.