Pai e Filha morrem afogados no Rio Grande na divisa de SP e MG

OUROESTE – Uma tarde de lazer na beira do Rio Grande, na Água Vermelha, se transformou em uma terrível tragédia para uma família de Iturama neste domingo (17). O local, conhecido por ser bastante frequentado por pescadores e famílias em busca de diversão, testemunhou uma situação de desespero que resultou na perda do pai e de sua filha de aproximadamente 8 anos.

A família estava desfrutando do rio, composta pelo pai, a esposa e duas adolescentes. Porém, em um momento inesperado, uma forte ventania desencadeou uma série de eventos trágicos. O pai, agindo heroicamente para salvar suas duas filhas, conseguiu resgatar uma delas, com cerca de 9 anos, a salvo das águas turbulentas. Entretanto, ele e sua outra filha, aproximadamente com 8 anos, não conseguiram escapar da correnteza traiçoeira e acabaram perdendo suas vidas no afogamento.

A rápida intervenção das autoridades foi fundamental para lidar com a emergência. Policiais militares da Polícia Ambiental estavam em uma operação de fiscalização nas proximidades do local e foram os primeiros a chegar à cena. Eles imediatamente acionaram o Corpo de Bombeiros e o SAMU para prestar socorro.

A esposa, que é a madrasta das crianças, foi levada às pressas para o Hospital João Veloso, em Ouroeste, acompanhada de uma das enteadas. Infelizmente, apesar dos esforços heróicos dos bombeiros, apenas o corpo do pai foi localizado na água. A outra criança, a menina de aproximadamente 8 anos, ainda não foi encontrada.

As operações de busca e resgate continuam intensamente. Devido à baixa visibilidade causada pelo anoitecer, os bombeiros interromperam as buscas por hoje, com planos de retomar as operações na manhã seguinte na esperança de encontrar a criança desaparecida.

Até o momento, os nomes das vítimas não foram divulgados pelas autoridades. A comunidade de Água Vermelha se une em solidariedade à família enlutada, enquanto aguardam ansiosamente por notícias sobre o destino da criança desaparecida. (Colaborou: Iago Sincero)

Fonte: regiaonoroeste.com