Andradinense é convocada pelo CBJ para Grand Prix no Azerbaijão

BARRETOS – A judoca andradinense Karol Priscila Bueno Salvador Gimenez, a Karol Gimenzez, de 27 anos, atualmente residindo em Barretos/SP, foi convocada pela CBJ – Confederação Brasileira de Judô (CBJ), para participar do Grand Slam de Baku-Azerbaijão, que vem sendo palco de etapas do Grand Prix nos últimos anos e terá a chance de receber o principal evento do judô pela primeira vez entre os dias 7 e 9 de novembro deste ano.

Karol é uma das grandes e gratas surpresas para Andradina, São Paulo e o pais ao levar medalha de ouro na categoria 78 Kg em recente Grand Prix disputado em Zagreb, na Croácia, ganhando destaque nacional pelo grande feito.

Ela já manifestou interesse em visitar a cidade onde nasceu, mas devido a agenda cheia ainda não conseguiu, primeiro por ter vencido esse grande torneio e conceder inúmeras entrevistas principalmente para canais especializados na nobre arte e também devido aos fortes treinamentos para esse novo desafio.

Se a agenda permitir, depois do Grand Slam do Azerbaijão ela deve realizar uma visita na cidade, mas sem data prevista por enquanto.

COMEÇOU NO KARATÊ

Karol sempre teve vocação para o esporte desde pequena, prova disso é que praticava o karatê na Academia SHOBUKAN, localizada na Av. Barão do Rio Branco, próximo do viaduto “Miguelao”, orientada por seus primeiros professores, o Júnior Pedrosa e o Lucas Borges.

Quando a família de Karol se mudou para Barretos, onde a mãe Jarlete Bueno Salvador, mais conhecida por “Zula”, foi cuidar da Casa de Apoio Andradinense aos Pacientes Com Câncer, la não havia escolas de Karatê disponíveil e ela migrou para o Judô, apaixonando-se de vez pela nobre arte de origem oriental.

Mesmo enfrentando muitas dificuldades e muita falta de apoio no início, a menina prodígio persistiu e neste domingo (20), foi coroada por todo seu esforço desde muito nova. Ela representa o E. C. Pinheiros.