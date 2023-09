Homem mata ex com tiro e se mata em seguida no litoral de SP

Após o crime, o homem atirou contra si e morreu. Caso aconteceu em São Vicente, no litoral de São Paulo. SÃO VICENTE – Um homem, de 31 anos, matou a ex-esposa, de 29, com um tiro na casa dela, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Após o crime, ele atirou contra si e morreu. O caso, conforme apurado pelo g1, aconteceu na manhã deste sábado (16) e foi registrado no 2º DP como homicídio seguido de suicídio.

O delegado Estevam Urso, responsável pela investigação, disse que o crime aconteceu por volta das 8h40 no bairro Jóquei Clube. Ele contou que um vizinho escutou a discussão entre Vinicius Araújo Amâncio de Lemos e Carla Ingridy de Oliveira e, na sequência, ouviu os disparos. O casal estava separado há aproximadamente um ano. Ela deixa duas filhas. A Polícia Militar informou ter sido acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender a ocorrência, mas, no local os dois já estavam mortos. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. Fonte: G1/Santos e região